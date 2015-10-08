فيديو .. شاهد مقتنيات متحف الرعب والجريمة بلندن

معروضات في المتحف

يفتح متحف الجريمة بالعاصمة البريطانية لندن، غدا الجمعة أبوابه للجمهور بعد أن ضم العديد من القطع الجديدة التي سيتم عرضها لأول مرة، وكانت هذه القطع في متحف شرطة العاصمة الذي تأسس عام 1875 وكان مخصصا فقط للضباط والخبراء في علم الجريمة.

من بين المعروضات في المتحف الجديد تمثال لرأس الخياط الألماني فرانز مولر الذي تم إعدامه في نوفمبر 1864 بتهمة قتل توماس بريجز على متن قطار ورمي جثته من المقصورة، وأثارت محاكمته ضجة كبيرة في محكمة أولد بيلي ضجة كبيرة لأنها كانت أول جريمة قتل في قطار بريطاني.

وكانت الشرطة في ذلك الوقت تقوم بصنع "أقنعة الموت" للمجرمين، والتي كانت ضرورة في ذلك الوقت، وكانوا يستخدمون علم الفراسة لفهم العقل الإجرامي الذي يواجهونه.

يضم المتحف كذلك أدوات استخدمت في ارتكاب جرائم بشعة شهدتا بريطانيا خلال العقود الماضية وأثارت جدلا واسعا خلال تلك الفترات.