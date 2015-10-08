فيديو.. جدل حول #توحيد_المناهج_بين_دول_الخليج

قال وزير التربية والتعليم العالي الكويتي، بدر العيسي، إن هناك نية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد المناهج التعليمية لدى الدول الأعضاء في المجلس.

وكشفت صحيفة الوطن السعودية على لسان مصدر بالمجلس أن هناك لجنة مختصة من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء تعكف على دراسة الملف من أجل مواجهة الفكر المتطرف الذي بات يهدد كل دول الشرق الأوسط على حد تعبير المصدر.

وقد تفاعل مع هذا الخبر عدد كبير من المغردين الخليجيين، الذين دشنوا عددا من الهاشتاجات لمناقشة هذا الموضوع، ومنها هاشتاج #توحيد_المناهج_التعليمية، وأيضا #توحيد_المناهج_بين_دول_الخليج.

وفيما يلي بعض تعليقات المغردين حول هذا الخبر.

mutebjali@

خبر حلو للوصول إلى مكان وسط بين الجميع.

dralmohsen@

ربما المقصود تطوير المناهج وليس إعادة بنائها! فالأول يقصد به التحسين والتنقيح والأخر هو البداية من الصفر!

ربط الإرهاب بالمناهج مقلب سياسي -فكري أكله بعضنا بامتياز فقناعتي أن علاقة مناهجنا بالعنف ضعيفة وربما معدومة!

althamry@

منذ عرفنا الحياة ومناهجنا متميزة بالتأسيس الديني واللغوي والعلوم البحتة، أما الأفكار المتطرفة لا وجود لها.

Shaikha100@

أتفق في بعض المناهج يا ليت ترتقي مثل مناهج بعض الدول كالإمارات، وأختلف كون كل دولة لها احتياجاتها ومشاكلها.

AbdulAzizTAmim@

فكرة طيبة و يفضل الأخذ بآراء أهل العلم المتخصصين، ويتم إبعاد الفكر الضال والمنحرف عقائديا.