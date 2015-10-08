عيسى حياتو يتولى رئاسة الفيفا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الكاميروني عيسى حياتو تولى رئاسة الفيفا بصورة مؤقتة خلفا لبلاتر الذي أوقفته لجنة القيم التابعة للفيفا لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.

وقال بيان للفيفا اليوم الخميس إن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "عيسى حياتو" سيتولى رئاسة الفيفا تنفيذا للوائح الداخلية التي تنص على تولي أقدم نائب للرئيس المنصب الأول في حالة غياب الرئيس.

وكانت لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت إيقاف الرئيس المستقيل للفيفا السويسري "جوزيف بلاتر" ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي "ميشال بلاتيني" مؤقتا لمدة 90 يوما بسبب فضيحة فساد.

كما قررت اللجنة إيقاف الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جوون لمدة ستة سنوات، والفرنسي جيروم فالك الامين العام السابق للفيفا لمدة 90 يوما أيضا.