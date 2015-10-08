سفيتلانا اليكسييفيتش تفوز بنوبل للآداب 2015

الكاتبة البيلاروسية سفيتلانا اليكسييفيتش

فازت الكاتبة البيلاروسية سفيتلانا اليكسييفيتش الخميس بجائزة بنوبل للآداب للعام 2015 وفق ما أعلنت عنه الأكاديمية السويدية.

وكوفئت الكاتبة والصحفية "على أعمالها المتعددة الأصوات التي تفند معاناة عصرنا وشجاعته".

وكانت اليكسيفيتش التي يطرح اسمها منذ سنوات من أكثر المرشّحين للفوز، وهي الاوفر حظاً بحسب مكاتب المراهنات والأوساط الأدبية، وكوفئت "على اعمالها المتعددةالأصوات التي تفند معاناة عصرنا وشجاعته".

وتصل قيمة الجائزة إلى ما يقرب من مليون دولار أمريكي

وجائزة نوبل في الآداب هي رابع جوائز نوبل التي تعلن هذا العام. بعد الفيزياء والطب والكيمياء ,

وقد منحت جائزة نوبل للآداب أول مرة عام 1901 تكريما للإنجازات في مجالات العلوم والآداب والسلام وفقا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

وهذه قائمة بأسماء الفائزين بالجائزة في خمس عشرة سنة

– 2015 سفيتلانا اليكسييفيتش "بيلاروسيا"

– 2014 باتريك موديانو "فرنسا"

– 2013 اليس مونرو “كندا”

– 2012 مو يان "الصين"

– 2011 توماس ترانسترومر "السويد"

– 2010 ماريو فارغاس يوسا "البيرو"

– 2009 هيرتا مولر "المانيا"

– 2008 جان ماري غوستاف لو كليزيو "فرنسا"

– 2007 دوريس ليسينغ "بريطانيا"

– 2006 اورهان باموك "تركيا"

– 2005 هارولد بنتر "بريطانيا"

– 2004 الفريدي يلينيك "النمسا"

– 2003 جون ماكسويل كوتزي "جنوب افريقيا"

– 2002 ايمري كرتيس "المجر"

– 2001 في.اس. نايبول "بريطانيا".