تقرير حقوقي: تصاعد وتيرة القتل خارج القانون في مصر

تعتقل السلطات المصرية ما يقارب 40 ألف شخص من معارضيه

دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصاعد وتيرة القتل خارج إطار القانون في مصر خلال الربع الثالث من العام 2015 في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر .

وأوضح التقرير أن عدد من قتلوا خارج إطار القانون بلغ 99 مواطنا مصريا منهم 33 مواطنا تمت تصفيتهم بالرصاص الحي بعد الاعتقال.

كما قتل 9 أشخاص نتيجة اعتداء قوات الأمن على تجمعات سلمية، و57 شخصاً توفوا أو قتلوا داخل مقار الاحتجاز، بالإضافة إلى مقتل 10 أشخاص في ظروف ملتبسة حيث تعرضوا للقتل في عمليات أمنية أقرب ما تكون إلى التصفية الجسدية إلا أنه لم تتوفر أدلة كافية تثبت حقيقة واقعة مقتلهم.

وأضاف التقرير أن 1380 شخصاً على الأقل تعرضوا للاعتقال بينهم 11 امرأة و49 قاصراً، كما قضت المحاكم بالإدانة على 1716 من معارضي النظام منها 27 حكما بالإعدام.

وفي سيناء رصد التقرير 1389 حالة قتل، وأكثر من ألفي حالة اعتقال، في ظل حالة من التعتيم الإعلامي من قبل السلطات, حسب ما جاء بالتقرير.

وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإرسال بعثة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات إلى مصر للتحقيق في كافة الانتهاكات.