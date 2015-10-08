بلاتر يواجه الإيقاف 90 يوما من جانب الفيفا

سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)

قال صديق مقرب ومستشار سابق لسيب بلاتر إن رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) يواجه إيقافا وشيكا لمدة 90 يوما عن أي نشاط متعلق بكرة القدم إذا قبلت لجنة القيم في المنظمة توصية ممثل للادعاء.

وقال كلاوس شتولكر، وهو صديق قديم لبلاتر إن القرار الذي سيتخذه القاضي هانز يواكيم إيكرت من المتوقع صدوره يوم الجمعة.

وتابع شتولكر "لا يوجد قرار نهائي .. هذه توصية من الجزء الأدنى في لجنة القيم إلى الجزء الأعلى" مضيفا أن بلاتر على علم بالتطورات.

وقال "الرئيس بلاتر سيكون في مكتبه في الفيفا غدا".

وينص ميثاق القيم في الفيفا أن يبحث ممثل من غرفة التحقيق في لجنة القيم القضية ويقدم توصية للغرفة القضائية برئاسة "إيكرت" لاتخاذ القرار.

وبينما قال شتولكر إن بلاتر "هادئ للغاية" فإن أي قرار بإيقافه سيكون نتيجة مذلة للرجل السويسري البالغ عمره 79 عاما والذي يعمل في الفيفا منذ 40 عاما.

وحتى بعد الاعتقالات لمسؤولي الفيفا في مايو/آيار التي أدخلت المنظمة في أزمة، تعهد بلاتر بقيادة عملية إصلاح قبل أن يترك منصبه في فبراير شباط. واذا اختار ايكرت إيقاف بلاتر فإن ذلك سيترك المنظمة بدون أبرز رجلين فيها.

وأوقف الأمين العام جيروم فالك -الذراع اليمنى لبلاتر في اخر ثماني سنوات- الشهر الماضي بعد مزاعم حول تورطه في مؤامرة لبيع تذاكر كأس العالم 2014 بثمن يفوق سعرها السوقي. ونفى فالك الاتهامات.

وإذا أوقف بلاتر فإنه وفقا للائحة الفيفا سيتولى أقدم نائب للرئيس، وهو حاليا الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم رئاسة الاتحاد الدولي بشكل مؤقت حتى انتخابات اختيار بديل لبلاتر في 26 فبراير/شباط القادم.