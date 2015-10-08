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بث مباشر لمواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال

8/10/2015

تناقش النافذة التفاعلية على شاشة الجزيرة مباشر تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، بعد حادثة الطعن الجديدة في مدينة القدس اليوم الخميس. كما تبث وقائع الأحداث مباشرة عبر شاشتها.

وقال داوود شهاب  القيادي بحركة الجهاد الإسلامي,  إن الحركة دعت لانتفاضة تحت عنوان "يوم الغضب" وأنها حاضرة في قلب المواجهات مع  الاحتلال الصهيوني للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأشار شهاب إلى أن ما قام به الشهيد مهند الحلبي, هو عمل بطولي يفتخر به كل فلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال سيفشل في مواصلة اعتداءاته على المسجد الأقصى لأنه يدرك مدى قدرة وصلابة الشباب الفلسطيني في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى, لافتا إلى أن الاحتلال يمنع تداول الرسائل الإلكترونية بين الشباب لتعجيز قدرتهم على التجمع.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز بيت إيل قرب رام الله.

ويمكنكم متابعة البث الحي عبر الرابط التالي.

http://ustream.tv/channel/qpress
وكذلك البث الحي على موقع الجزيرة مباشر
/livestream/

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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