"الناتو" يهدد بنشر قواته للرد على التهديد الروسي

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي _ لتنبرغ

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن استعداد الحلف لنشر قواته للرد السريع على أي تهديد للدول الأعضاء .

وذكر ستولتنبرغ بأن الحلف لا يشارك في العمليات الجوية بسوريا التي يشنها عدد من أعضائه بقيادة الولايات المتحدة , بل تكمن أهدافه في حماية أراضيه ومواطني الدول الأعضاء.

وتطرق الأمين العام للناتو إلى الاختراق الأخير للأجواء التركية من قبل مقاتلة روسية، مؤكدا أن الناتو "مستعد وقادر على الدفاع عن جميع حلفائه من أية مخاطر بما فيهم تركيا ".

وأكد ستولتنبرغ أن الناتو قد عزز قدراته على النشر السريع للقوات، بما في ذلك إرسال القوات في الاتجاه الجنوبي وتحديدا إلى تركيا، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وجاء اجتماع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بحلف الناتو لبحث خيارات الرد على العملية الروسية بسوريا، بعد مرور يومين على اجتماع عاجل عقده الناتو على مستوى المندوبين لبحث حادث اختراق المجال الجوي التركي من قبل مقاتلة روسية تشارك في العملية الجوية التي تنفذها موسكو بسوريا.