الفيصل : السعودية لا تفضل الحرب لكنها قادرة على رد أي اعتداء

الأمير سلطان الفيصل

قال الأمير سلطان الفيصل قائد القوات البحرية السعودية سابقا إن بلاده لا تفضل الحرب والقتال لكنها في الوقت نفسه قادرة على الرد على كل ما يهددها .

وعبر الفيصل خلال ندوة بعنوان "العقيدة الدفاعية السعودية" بالعاصمة الأمريكية واشنطن عن اعتقاده بأن إيران قامت بتجميد برنامجها النووي العسكري لمدة 10 سنوات تحت ضغط الاتفاق النووي وأنها ستعود لاستئنافه بعد استفادتها بتلك السنوات العشر مشيرا إلى أن إيران تنتهج حاليا خطابا سياسيا لا يساعد على التفاهم وينحو باتجاه التصعيد.

وأضاف الفيصل أن الولايات المتحدة كانت قادرة على ممارسة المزيد من الضغوط على إيران ووضع حد لتدخلها في سوريا لكنها لم تفعل مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم رضا المملكة عن التدخل الروسي في سوريا .

وأوضح قائد البحرية السعودية السابق أن المملكة لا ترى ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ويمكن حل الخلافات بين البلدين من خلال النقاش.