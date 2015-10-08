العثور على 600 ألف دولار أسفل شجرة بكاليفورنيا

عثرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على نحو 600 ألف دولار تحت شجرة في فناء منزل كان يسكن به سائق شاحنة مصفحة اعترف أنه ساعد في سرقة أكثر من مليون دولار.

واعترف سائق الشاحنة سيزار يانيز أنه ساعد في سرقة أكثر من مليون دولار.

وقال مكتب (اف.بي.آي) إن الأموال استخرجت من أسفل مجموعة أشجار بالمنزل، وكانت مغلفة داخل علب بلاستيكية.

وأضاف المكتب أن السائق اعترف بالتآمر وسرقة بنك عام 2014. وصدر ضده حكم بقضاء خمس سنوات في سجن اتحادي.

وقال المسؤولون الاتحاديون إن يانيز وسائق شاحنة آخر يدعى ألدو ايسكويفل فيجا قاموا بالاستيلاء على أكثر من مليون دولار حين كانا ينقلان كمية كبيرة من الأموال لصالح بنك أوف أمريكا في يونيو 2014.

وتم استعادة نحو 85 ألف دولار من المنزل ذاته بعد القبض على يانيز. وظل الجزء الأكبر من المبلغ مفقودا طوال العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم (اف.بي.آي) إن تحقيقا أجراه ضباط ومعلومات قدمها مصدر قادت السلطات لموقع الفناء الخلفي.

وأضافت أن السلطات لا تزال تعمل على كشف مكان باقي الأموال المفقودة.