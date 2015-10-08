الداخلية بغزة: الممر المائي يهدد أمن الحدود مع مصر

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إياد البزم، إن المشروع المصري بإغراق الحدود مع قطاع غزة يمثل تهديدا لأمن واستقرار الحدود الجنوبية للقطاع.



وأضاف البزم -خلال مؤتمر صحفي- اليوم الخميس أن قوات الأمن الوطني تواجُه صعوبات كبيرة في القيام بتأمين الحدود؛ بعد انهيارات التربة وتضرر مواقعها، وصعوبة تحرك القوات على الحدود للقيام بمهامها.



وأكد أن المشروع تدميري لا مبرر له على الإطلاق، مشددا على أن الأنفاق بين جانبي الحدود متوقفة عن العملِ منذ أكثر من عامين، خاصة بعد قيام الجيش المصري بردم وإغلاق جميع الأنفاق، وإقامة منطقة عازلة على الجانب المصري من الحدود؛ تأكيداً على الانتهاء من إغلاقها على حد قوله.



وطالب البزم السلطات المصرية بالوقف العاجل للمشروع، مؤكدا أنه يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة، ويزيد من معاناة السكان في قطاع غزة.



وأشار المتحدث باسم الداخلية في غزة إلى أن الاستمرار في المشروع يمثل انقلابا على قيم العروبة، مطالبا المؤسسات الحقوقية سرعة التدخل لمنع كارثة إنسانية، وأوضح أنهم وجهوا رسائل عدة للحكومة المصرية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، لشرح مخاطره؛ والمطالبة بوقفه فوراً .