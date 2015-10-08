الجزيرة تحصد جائزة كبرى في العلاقات العامة

شبكة الجزيرة الإعلامية

فازت شبكة الجزيرة الإعلامية بجائزة "سابري" المرموقة للعلاقات العامة؛ تقديراً للحملة الدولية التي أطلقتها الشبكة لإطلاق سراح الزملاء بيتر غريستي، وباهر محمد، ومحمد فهمي، وعبد الله الشامي ومحمد بدر. وتعتبر هذه الجائزة الثانية من نوعها التي تفوز بها الحملة بعد حصدها الجائزة الذهبية عن منطقة أوروبا والشرق والأوسط وآسيا والباسفيك.

وتمنح جائزة "سابري" من قبل مؤسسة هوملز ريبورت الرائدة في مجال العلاقات العامة. ومن المقرر أن يقام حفل خاص تكريماً للفائزين بالجائزة في مدينة ميامي الأميركية نهاية أكتوبر الجاري.

وقد تنافس أكثر من خمسة آلاف عمل وحملة إعلامية من 60 بلداً هذا العام لنيل الجائزة، وقد راعت لجنة التحكيم نجاح الحملة في تحويل القضية من مجرد خبر عن اعتقال صحفيين في مصر، إلى أكبر حملة للدفاع عن حرية الصحافة في تاريخ الإعلام الإخباري.

وعبَّر عبد الله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بالشبكة، عن سعادته بهذه الجائزة، وقال: "إن الإشادة بالحملة من منظمات رائدة في هذه الصناعة مدعاة للفخر. فقد واجهنا ظروفاً قاسية، ولكن هذه الحملة ارتقت إلى مستوى التحديات، وحملت في طياتها عوامل النجاح؛ وحصد الوسم #FreeAJStaff انتشاراً عالمياً واسعاً، وأقيمت فعاليات في قارات العالم كافة، وأديرت الأزمة بحنكة وفعالية عالية، بفضل التفاف العاملين في مجال الإعلام والمنظمات الحقوقية ، ودعم عدد من قادة العالم. كل ذلك من أجل خدمة قضية نبيلة هي حرية الصحافة".

وكان بيتر غريستي وباهر محمد ومحمد فهمي قد اعتقلوا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، واحتجزوا لأكثر من 400 يوم قبل أن تدينهم ظلماً محكمة مصرية في أغسطس/آب الماضي، بعد محاكمة افتقرت لأبسط ضوابط وأساسيات العدالة. وأطلق سراح الزميلين باهر ومحمد مؤخراً بموجب عفو رئاسي، فيما تم ترحيِّل الزميل بيتر غريستي إلى أستراليا في وقت سابق.