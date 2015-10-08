"البيرق" مشروع يساعد طلاب الثانوية على الابتكار بقطر

قالت فاطمة نبهان إحدى المشرفات على مشروع "البيرق" التعليمي في قطر إن المشروع يتبنى التعليم بالطرق غير التقليدية؛ حيث يقوم من خلاله الطلاب بابتكار مواضيع مختلفة في العلوم.

وأوضحت -خلال مشاركتها في برنامج" ساعة صباح"- على شاشة الجزيرة مباشر, أن المشروع الذي أنشئ عام 2010 وتبناه مركز قطر للمواد المتقدمة يساعد طلاب المرحلة الثانوية على الابتكار، واختيار التخصصات العلمية السليمة بأنفسهم دون تلقين .

وأشارت إلى أن المشروع مخصص لمدارس الثانوية فقط, مضيفة أنه يعمل على النهوض بالتعليم كونه يعتمد على الابتكار والبحث.

وأوضحت فاطمة نبهان إحدى المشرفات على مشروع البيرق التعليمي بقطر أن المشروع ينقسم لأربعة مسارات، الأول تحت عنوان "أنا باحث" وهو مخصص للصف الثالث الثانوي, والثاني تحت عنوان "أنا أكتشف علوم المواد" مخصص للصفين الأول والثاني الثانوي. وقالت إن "البيرق" حاصل على جائزة مؤتمر القمة العام للابتكار في عام 2015

من جهته قال طلال الشمري أحد الطلاب المشاركين في المشروع، خلال مشاركته في البرنامج، إنه شارك في ورش تدريبية تقوم على تعليم وابتكار المواد, مشيرا إلى أنه تم اختياره للمشاركة في مسار علوم المواد.

وأضاف الشمري أنه حصل على جائزة مركز قطر للعلوم المتقدمة نتيجة لتقديمه مشروع يعمل على تنظيف الطريق من خلال عمل فتحات في العواكس المرورية دون إشغال الطريق وتعطيل المرور .