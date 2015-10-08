البث الحي
منوعات

"البيرق" مشروع يساعد طلاب الثانوية على الابتكار بقطر

8/10/2015

قالت فاطمة نبهان إحدى المشرفات على مشروع "البيرق" التعليمي في قطر إن المشروع يتبنى التعليم بالطرق غير التقليدية؛ حيث يقوم من خلاله الطلاب بابتكار مواضيع مختلفة في العلوم.

وأوضحت -خلال مشاركتها في برنامج" ساعة صباح"- على شاشة الجزيرة مباشر, أن المشروع الذي أنشئ عام 2010 وتبناه مركز قطر للمواد المتقدمة يساعد طلاب المرحلة الثانوية على الابتكار، واختيار التخصصات العلمية السليمة بأنفسهم دون تلقين .

وأشارت إلى أن  المشروع مخصص لمدارس الثانوية فقط, مضيفة أنه يعمل على النهوض بالتعليم كونه يعتمد على الابتكار والبحث.

وأوضحت فاطمة نبهان إحدى المشرفات على مشروع البيرق التعليمي بقطر أن المشروع ينقسم لأربعة مسارات، الأول تحت عنوان "أنا باحث" وهو مخصص للصف الثالث الثانوي, والثاني تحت عنوان "أنا أكتشف علوم المواد" مخصص للصفين الأول والثاني الثانوي. وقالت إن "البيرق" حاصل على جائزة مؤتمر القمة العام للابتكار في عام 2015

من جهته قال طلال الشمري أحد الطلاب المشاركين في المشروع، خلال مشاركته في البرنامج، إنه شارك في ورش تدريبية تقوم على تعليم وابتكار المواد, مشيرا إلى أنه تم اختياره للمشاركة في مسار علوم المواد.

وأضاف الشمري أنه حصل على جائزة مركز قطر للعلوم المتقدمة نتيجة لتقديمه مشروع يعمل على تنظيف الطريق من خلال عمل فتحات في العواكس المرورية دون إشغال الطريق وتعطيل المرور .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط