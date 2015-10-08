الأوساط الكروية ترحب باختيار "حياتو" رئيسا مؤقتا للفيفا

حياتو وبلاتر

بارتياح كبير استقبلت الأوساط الكروية المختلفة قرار لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكليف الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رئيسا مؤقتا للفيفا خلفا للسويسري جوزيف بلاتر الذي أوقف عن العمل 90 يوما.

يملك حياتو من المؤهلات والخبرات ما يؤهله لشغل هذا المنصب وفي هذا التوقيت الحرج بالذات.

ويرى كثيرون أن حياتو بما يملكه من تاريخ طويل في قيادة الكاف قادر على قيادة سفينة الفيفا والعبور بها من مرحلة عنق الزجاجة التي تمر بها ، حيث يعيش اتحاد الفيفا مرحلة من التخبط وعدم الاستقرار منذ أن ظهرت قضية الفساد التي كشفت عنها المحكمة الفيدرالية الأمريكية وتم على إثرها تحويل عدد كبير من مسئولي الاتحاد الدولي للمحاكمة، ثم تبعها عزل الرئيس بلاتر.

والفترة التي سيشغل فيها حياتو منصب رئيس الفيفا ستستمر حتى 26 شباط/فبراير القادم موعد إجراء انتخابات الرئيس الجديد، ذلك ما لم يقرر هو في وقت لاحق خوض تلك الانتخابات في ظل أنباء سابقة كانت قد ترددت وبقوة منذ فترة بأنه يرغب في الترشح لرئاسة الفيفا، وإن كان قد نفاها أمس الأول بعد قرار تعيينه، وإذا ما تراجع وقرر خوض الانتخابات فسيكون أحد أقوى المرشحين لما يمتلكه من سلة تصويتية هائلة بها 54 صوتا يمثلون الاتحادات الأهلية بالقارة الإفريقية.

ورئيس الفيفا المؤقت ولد بالكاميرون في 9 آب/أغسطس عام 1946 في مدينة غاروا.

بدأ مشواره الكروي كلاعب لكرة السلة، وانضم خلال الفترة (1964 – 1971) إلى المنتخب الكاميروني لكرة السلة، وتم اختياره آنذاك ضمن تشكيله المنتخب المشارك في الألعاب الأفريقية ببرازافيل.. وقد تقلد العديد من المناصب الهامة في الاتحاد الكاميروني، ففي عام 1974 تولي منصب الأمين العام للاتحاد الكاميروني، ثم تولي منصب مدير الشئون الرياضية في وزارة الشباب والرياضة الكاميرونية خلال الفترة (1983- 1986).

وفي عام 1986 بدأ مشواره مع كرة القدم للمرة الأولى بتولي رئاسة الاتحاد الكاميروني.. وفي عام 1988 أصبح رئيساً للكاف، ثم بعد ذلك بعامين فاز بعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا قبل أن يصبح نائباً لرئيس الفيفا عام 1992.

ومن أهم الإنجازات التي تحسب لحياتو خلال فترة رئاسته للكاف هي نجاحه في زيادة عدد الدول الأفريقية المشاركة في نهائيات بطولات الأمم الأفريقية من 8 دول عام 1988 إلى 16 دولة اعتباراً من عام 1996، واستحدث أيضاً تنظيم بطولة أفريقيا للشباب تحت 17 سنة وبطولة أفريقيا للأمم للسيدات.