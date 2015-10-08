اعتقال 6 أشخاص بمظاهرات مناهضة للحكومة اللبنانية

مظاهرات مناهضة للحكومة اللبنانية وسط العاصمة – الجزيرة مباشر

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية اليوم الخميس نحو 6 متظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة منها لتفريق مظاهرة مناهضة للحكومة اللبنانية بساحة الشهداء وسط بيروت.

وفي خطوة استباقية فقد عزل الأمن مقر البرلمان اللبناني بالكتل الأسمنتية قبل بدء تجمع المتظاهرين إضافة إلى قطع كافة الطرق المؤدية الى ساحة النجمة والتي يتواجد بها مقر البرلمان.

وطالب المشاركون في المظاهرات بإجراء انتخابات نيابية عاجلة تضمن تمثيل الشعب اللبناني دون تمييز، كما نددوا بفساد الحكومة مرددين هتاف " الشعب يريد إسقاط النظام ".

وقد دفعت قوات الأمن بتعزيزات كبيرة لمواجهة المتظاهرين الذين أصروا على عدم ترك الساحه حتى الافراج عن زملاءهم المعتقلين.

ويشارك في المظاهرات حملات الحراك المدني المطالبة بإقالة وزير البيئة وضرورة رفع النفايات.

جدير بالذكر أن العاصمة اللبنانية بيروت تشهد في الآونة الأخيرة مظاهرات حاشدة احتجاجا على "فساد المسؤولين" وتفاقم أزمة النفايات.