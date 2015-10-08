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استمرار حبس 46 من رافضي الانقلاب بمصر

8/10/2015

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار صبحي اللبان, قرارا مساء أمس بتجديد حبس 46 متهما على ذمة التحقيقات فيما عرف اعلاميا بقضية تحالف دعم الشرعية.

ونفى مصدر قضائي  إخلاء سبيل المتهمين  ومن أبرزهم القيادي البارز في جماعة الأخوان محمد علي بشر, والداعية السلفي محمود شعبان, ومجدي أحمد حسين القيادي بالتحالف الداعم للإخوان – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت بعض المواقع الإخبارية  ووسائل الإعلام  قد تدوالت خبر صدور قرارات بإخلاء سبيل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها .

وسمحت المحكمة للمتهمين محمود شعبان ومجدي أحمد حسين, بالترافع عن نفسيهما خلال الجلسة, حيث استعرض كل منهما الدفوع وراء طلب إخلاء سبيلهما.  

يذكر أن النيابة قد أسندت للمتهمين عدة اتهامات منها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي, والحض على العنف وتحبيذه, والتحريض ضد مؤسسات الدولة .

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