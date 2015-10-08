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ارتفاع معدل التضخم بمصر 2.8% في سبتمبر الماضي

8/10/2015
 ارتفاع معدل التضخم بمصر 2,8 % ستمبر الماضي _ أرشيف

 قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، اليوم الخميس، إن معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي،  ارتفع بنحو 2.8 %، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 172.2 نقطة مقابل 164.7 نقطة.

وأشار الجهاز، في بيان ، إلى أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ يوليو 2014، حيث بلغ وقتها 3.6 %.

وأضاف الجهاز أنه خلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.4%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.2% .

وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر الماضي،  بلغ 9.4 %، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغ هذا المعدل 7.9% خلال أغسطس 2015.

 

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