إصابة إسرائيلي في عملية طعن جديدة بالقدس

أفاد مراسل الجزيرة بإصابة إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة جراء طعنه بالسكين على يد شاب فلسطيني داخل محطة قطارات في القدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب الفلسطيني في حين تم نقل المستوطن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم وقف حركة القطار في منطقة عملية الطعن بطلب من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري في بيان إن الفتى الفلسطيني (15 عاما) أقدم على "طعن شاب يهودي متدين يبلغ من العمر 25 عاما" في القدس.

ومن جهة أخرى، استمرت المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز بيت إيل قرب رام الله.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 3 جرحى بينهم مجندة في عملية طعن في تل أبيب استشهد منفذها مجندة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.