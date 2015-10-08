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أردوغان يهدد روسيا ببديل للغاز وللمشروع النووي

8/10/2015

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيف)
 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تستطيع أن تحصل على الغاز الطبيعي من أماكن أخرى غير روسيا، وإن دولا أخرى قد تبني المحطة النووية الأولى لتركيا.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد اختراقات الطائرات الروسية للمجال الجوي التركي خلال قصفها الجوي على مواقع في سوريا.

ودخلت الطائرات الروسية المجال الجوي التركي مرتين مطلع الأسبوع. ومنذ ذلك الحين تعرضت أنظمة صواريخ في سوريا، وطائرات مجهولة الهوية لمقاتلات تركية من نوع اف-16.

ونقلت صحف تركية من بينها "صباح" عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء توجهه إلى اليابان في زيارة رسمية: "لا يمكن أن نقبل بالوضع الحالي؛ التفسيرات الروسية لانتهاكات المجال الجوي غير مقنعة."

وأضاف أوردغان أنه مستاء مما حدث؛ لكنه لا ينوي في الوقت الحالي التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "على روسيا أن تأخذ هذه الأمور في الحسبان. إذا لم يشيد الروس "أكويو" فسيأتي آخرون ويشيدونها"، مشيرا إلى المحطة النووية المزمع إقامتها في جنوب تركيا.

كانت تركيا كلفت في 2013 شركة "روساتوم" المملوكة للحكومة الروسية ببناء أربعة مفاعلات قدرة 1200 ميغاوات؛ لكن موعد بدء تشييد أول مشروع محطة نووية تركي لم يتحدد بعد.

وقال أردوغان "نحن أكبر مستهلك للغاز الطبيعي الروسي. وإذا فقدت روسيا تركيا سيكون خسارة كبيرة لها، مؤكدا أنه إذا اقتضى الأمر فبمقدور تركيا الحصول على الغاز الطبيعي من أماكن أخرى عديدة."

وتلبي روسيا نحو 28 إلى 30 مليون متر مكعب من الطلب التركي على الغاز الطبيعي البالغ نحو 50 مليار متر مكعب سنويا.

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