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10 خصائص جديدة يطلبها المغردون في "تويتر".. تعرف عليها

7/10/2015

شعار تويتر

حدد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" 10 خصائص جديدة يرغبون في إضافتها لموقع "تويتر"

وأطلق مغردون وسم "هاشتاج" يحمل اسم "خاصيه_تبي_تحطها_بتويتر"، شهد تفاعلا  كبيرا من جانب المغردين، والخصائص العشرة التي طلبها المغردون هي .

1-  إضافة خاصية "Edit Tweet" أي  "تعديل المنشور"

2- إضافة خاصية Online and Offline .

3- إضافة  Like and Dislike أي "معجب ولست معجبا".

4- إضافة A spell checker أي   " المدقق الإملائي".

5- إضافة Voice notes to reply 

6-  إضافة خاصية  Emotions أي " الرموز التعبيرية".

7- "أدخل رمز المرور للمتابعة"

8- "تنبيه – يقوم حالياً هذا الشخص بقراءة تغريداتك"

9- "تنبيه- من يراقب حسابك بكثرة"

10-  خاصية رفع البلوك والتذكير

كما طالب بعض المغردين بالحجب التلقائي لكل حساب يحمل اسم أو شعار "تنظيم الدولة" وكل حساب إباحي أو خارج عن الأدب يُغلق آلياً، وتمنى بعضهم أن يكون التفاعل على تويتر بالصوت والصورة بين رواده.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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