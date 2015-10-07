1.8 مليار دولار تراجعا في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنحو ملياري دولار في شهر

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء ، تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر آب مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس آب الماضي.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.761 مليار دولار في أغسطس آب.

وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل نيسان الماضي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي منتصف عام 2013.

كانت الاحتياطيات النقدية المصرية بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.