هندي يدخل موسوعة غينيس بأظافر عمرها 62 عاماً

أطول أظافر في العالم-موسوعة جينيس

استطاع شيلال ذلك الرجل الهندي الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل أظافر أصابع يده التي لم يقم بقصها منذ عام 1952، لتصبح أظافره هي الأكثر طولاً على مستوى العالم.

وقال موقع موسوعة غينيس الرسمي إنّ شيلال دخل الموسوعة هذا العام لأنّ أطول ظافرعنده طوله (909.6) سم، بينما أقصر ظافر طوله (197.8) سم، وذلك حسبما تم قياسها في مدينة "برون" الهندية بولاية مهارشترا.

وأضاف الموقع أنّ ظافر "شيلال" في إصبع الإبهام التف على نفسه على شكل عدة حلقات مستديرة، بعدما تجاوز طوله الطول الطبيعي بكثير.

وبدا الرجل البالغ من العمر 78 عاماً فخوراً جداً بما أنجزه مما دفعه لإهداء أظفاره إلى أحد المتاحف، لكنه صرح بأنّها لم تجلب له سوى المتاعب خلال سنوات شبابه.

وقال شيلال إنّه عندما قرر الزواج لم تكن هناك أي فتاة على استعداد لقبوله، وقد تعرف على ما بين 10 إلى 12 فتاة، وفي حال وافقت الفتاة على الزواج منه فإنّ والديها يرفضان.

ونقلت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن شيلال قوله إنّه في حال وافق الأهل تقول الفتاة "لن أتزوج هذا الشخص القذر".

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ الرجل واجه صعوبات في مجمل تفاصيل حياته اليومية، بينها غسل ملابسه أو غسل يده، وحتى أنّه وجد صعوبة في الحصول على وظيفة فلم يكن أحد على استعداد لتوظيفه.

وبدأ هاجس شيلال بإطالة أظفاره منذ كان في المدرسة، بعد أن ضربه معلمه وقام أصدقاؤه بكسر أحد أظفاره.

ورغم معارضة معلميه وأسرته للأمر، إلّا أنّه أصر على تنفيذ قراره، وقال شيلال: "استطيع أن أخبر الجميع الآن بكلّ فخر عن الرقم القياسي الذي حققته، وعندما أسافر سيعترف الناس بأنّي حامل للقب غينيس للأرقام القياسية".