صور جديدة للرضيع الذي أعاد الأطباء رأسه بعد فصلها

في متابعة لخبر المعجزة الطبية الذي نشره موقع الجزيرة مباشر (الثلاثاء) بعنوان (إعادة رأس رضيع بعد فصلها أثناء حادث)، قامت أسرة جاكسون (16 شهراً) بنشر صور جديدة بثتها قناة (FIRST ON 7 NEWS) الأسترالية، قبل وبعد العملية الجراحية التي وصفتها صحف عالمية بأنها معجزة طبية.

وكان الطفل "جاكسون تايلور" برفقة أمه وأخته – ذات الـ9 أعوام – مسافرين على متن سيارة العائلة، حين وقع الاصطدام بسيارة أخرى، وفق ما ذكر موقع "ديجيتال جورنال".

وتسببت قوة الحادث، بفصل رأس الرضيع عن عنقه، قبل أن يتمكن فريق من الجراحين من إعادة الرأس مكانها وتثبيتها خلال عملية طوارئ استغرقت 6 ساعات.. وإليكم الصور: