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ساعة صباح .. تجنب خشونة الركبة في خطوتين

7/10/2015


قال الدكتور دريد عيادة، استشاري جراحة العظام، إن زيــادة الــوزن وقــلــة الــتــمــاريــن الــريــاضـيــة مــن أهــم أســبــاب الإصــابــة بــمـرض خـشـونــة مـفـصــل الـركـبــة.

وأضاف -خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"- أن الثبات في وضع واحد، والجلوس فترات طويلـة فـي وضعيات مثل القرفصاء أو التربيعة تؤدي إلى إجهاد مفصل الركبـة والخشونـة.
وللوقاية من خشونة الركبة، لفت "عيادة" إلى ضرورة تجنب زيادة الوزن، وممارسة التمارين الرياضية لكي تقوي العضلات والأربطة فتقلل الاحتكاك في مفصـل الركبـة.

وأوضح أن خشونة الركبة تعني جفاف للسائل المفصلي للركبة، وفي مرحلة مبكرة يؤدي إلى تلف الغضروف وقـد يعجـز المفصـل تمامـا عـن الحركـة.

وأشار عيادة إلى أن المرحلة الأولى للخشونة تبدأ مع جفاف المادة السائلة للمفصل، ويشعر معها المصاب بآلام فـي ركبتـه خاصـة أثناء صعود وهبوط الدرج.

وأضاف أنه عنـد الشعور بآلام أثناء المشـي أو الجري وفـي أداء الصلوات؛ فلابـد مـن مـراجعـة الطبيـب للفحـص السريري ومعرفـة درجـة المرض.

وقال إنه في المرحلـة الأولـى مـن خشونـة الركبـة يمكـن العلاج مـن خـلال تجنـب العادات السيئـة والتماريـن الرياضيـة وبعـض العقاقيـر، بينما في حال وصول الـخـشونـة لمرحلـة خطيرة قد يتطلب الأمر تـغـيـيـر مـفـصـل الركبـة كعلاج جراحـي نهائـي.

ولفت استشاري جراحة العظام إلى أن  الـــمـــفـــصـــل الــصــنــاعـــي يــســتــمـــر نــحـــو15 سنة  ونـــنـــصـــح بـــه لـــكـــبـــار الـــســـن فـــقــــط.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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