"دجاجة" تتسبب في اختناق مروري بكاليفورنيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لتكدسات مرورية خانقة في أحد الشوارع الرئيسية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب دجاجة.

ويُظهِر الفيديو رجال الشرطة الأمريكية وهم يمسكون بالدجاجة التي تسببت في ازدحام مروري خانق على أحد الطريق السريعة بالولاية.

وكانت شرطة سان فرانسيسكو قد تلقت بلاغا بازدحام مروري خانق على أحد الطرق السريعة، لتتفاجأ أن سبب الازدحام دجاجة، ضلت طريقها من إحدى المزارع المجاورة.

وقام رجال الشرطة بمطاردة الدجاجة وإمساكها ومن ثم أدخلوها إلى إحدى دوريات الشرطة ليوقفوا بذلك الفوضى التي تسببت بها على الطريق.