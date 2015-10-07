خامنئي يحظر المزيد من "المفاوضات" مع واشنطن

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية – آية الله على خامنئي

حظر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي (الأربعاء) إجراء المزيد من المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة.

وفي خطابه لقادة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قال خامنئي إن المحادثات مع الولايات المتحدة ممنوعة لأنها لم تجلب لإيران سوى المساوئ ، ووصفها بأنها تفتقر لأية مزايا.

وتتناقض تصريحات خامنئي مع تصريحات الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقول إن حكومته مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية حل الصراع في سوريا ، ورغم تأييده للمفاوضات النووية التي استمرت ثمانية عشر شهرا فإن خامنئي لم يؤيد بشكل علني الاتفاق الذي أبرم مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والذي وضع حدا لمواجهة استمرت أكثر من عشر سنوات بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو تموز الماضي قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران تدريجيا.