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جاكي شان يرتدي لبس عربي في دبي

7/10/2015

جاكي شان بالزي الأماراتي في دبي

تداولت مواقع  التواصل الاجتماعي صور لنجم الاكشن والكوميديا العالمي جاكي شان وهو يرتدي الزي الاماراتي في دبي خلال تصوير فيلمه "كونغوفو يوغا ".

ويشارك النجم ذو الاصول الصينية في بطولة الفيلم النجم الهندي سونو سود،و تنوعت مواقع التصوير التي اختارتها شركة انتاج الفيلم الهندية – الصينية ، لتصوير اللقطات حيث صور مشهد مطاردة بالسيارات في داون تاون دبي ، فيما صورت بعض المشاهد في أبراج بحيرات جميرا.

ويتوقع أن يمضي فريق العمل شهر أكتوبر بالكامل في دبي لإنهاء تصوير اللقطات

ويظهر جاكي شان في اللقطات وهو يرتدي الجلباب والعقال الإماراتي مرة وهو داخل سيارة ومرة وهو مع الجمال العربية

وجاكي شان من مواليد 1954 واسمه الاصلي شان كوتغ سانج وهو من مواليد هونج كونج وله اكثر من 150 فيلما سينمائيا

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