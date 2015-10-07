جاكي شان يرتدي لبس عربي في دبي

جاكي شان بالزي الأماراتي في دبي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنجم الاكشن والكوميديا العالمي جاكي شان وهو يرتدي الزي الاماراتي في دبي خلال تصوير فيلمه "كونغوفو يوغا ".

ويشارك النجم ذو الاصول الصينية في بطولة الفيلم النجم الهندي سونو سود،و تنوعت مواقع التصوير التي اختارتها شركة انتاج الفيلم الهندية – الصينية ، لتصوير اللقطات حيث صور مشهد مطاردة بالسيارات في داون تاون دبي ، فيما صورت بعض المشاهد في أبراج بحيرات جميرا.

ويتوقع أن يمضي فريق العمل شهر أكتوبر بالكامل في دبي لإنهاء تصوير اللقطات

ويظهر جاكي شان في اللقطات وهو يرتدي الجلباب والعقال الإماراتي مرة وهو داخل سيارة ومرة وهو مع الجمال العربية

وجاكي شان من مواليد 1954 واسمه الاصلي شان كوتغ سانج وهو من مواليد هونج كونج وله اكثر من 150 فيلما سينمائيا