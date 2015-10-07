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تركي وسويدي وأمريكي يفوزون بـ"نوبل" للكيمياء لعام 2015

7/10/2015
 

آلت جائزة نوبل للكيمياء لعام 2015 إلى التركي عزيز سانجار والسويدي توماس ليندال والأمريكي باول مودريتش، وفق ما أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في بيان (الأربعاء).

وأعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم (الأربعاء) فوز سانجار وليندال ومودريك، بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام 2015 لإسهاماتهم في وضع خريطة لكيفية قيام الخلايا بإصلاح تلف الحمض النووي (دي ان ايه).

وذكرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في حيثيات منح الجائزة البالغة ثمانية ملايين كرونة سويدية (969 ألف دولار) أنها قدمت لجهودهم في معرفة أساسية لكيفية وظائف الخلية الحية للاستخدام على سبيل المثال في ابتكار علاجات حديثة للسرطان".

وجائزة نوبل في الكيمياء هي ثالت جوائز نوبل التي أعلنت لهذا العام حيث أعلن يوم امس اسماء الفائزين بجائزتي نوبل في الفيزياء والطب.

ومنحت نوبل للكيمياء أول مرة عام 1901 تكريماً للإنجازات التي تتحقق في مجالات العلوم والآداب والسلام وفقا لوصية الفريد نوبل مخترع الديناميت.

 

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