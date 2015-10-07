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النيابة تبرئ ميسي وتطالب بحبس والده للتهرب الضريبي

6/10/2015

ميسي

أقرّت النيابة العامة في إسبانيا، الثلاثاء، مجدداً ببراءة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تهمة ارتكاب جريمة تهرّب ضريبي وطالبت بحبس والده خورخي ميسي 18 شهراً  لتهربه من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و600 ألف دولار) للضرائب.

وطالبت وزارة العدل بحفظ القضية التي اتهم فيها نجم برشلونة بشكل أساسي رغم ادعاء مسؤولو مصلحة الضرائب أن هناك احتمالاً بضلوع اللاعب في جريمة  التهرب الضريبي.

وكان القضاء الإسباني رفض في حزيران/يونيو الماضي طلب النيابة العامة بحفظ القضية في مواجهة ميسي، الحائز على الكرة الذهبية أربع مرات.

وطبقاً للوثيقة الصادرة عن النيابة العامة، قام خورخي ميسي ببعض أعمال التلاعب الضريبي سمحت للنجم الأرجنتيني من التهرب من دفع ضرائب مستحقة عليه خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009.

 وطالبت النيابة والد اللاعب أيضاً بدفع غرامة تقدر بمليوني يورو.

وذكرت النيابة العامة أن والد ميسي هو من شرَع في تنفيذ التلاعب  والاحتيال الضريبي عندما كان اللاعب قاصراً.

وبعد أن بلغ اللاعب الأرجنتيني عامه الـ 18 استمر خورخي ميسي في مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأموره المالية الناجمة عن حقوقه التجارية.

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