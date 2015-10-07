النفط يصعد بأسواق الخليج وبورصة مصر تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية الأربعاء حيث دعمت قفزة في أسعار النفط الأسهم المرتبطة بالبتروكيماويات والطاقة في المنطقة كما صعدت البورصة المصرية منهية موجة هبوط استمرت لثلاثة أيام.

وقفز خام برنت 5.4 بالمئة أمس الثلاثاء ليغلق متجاوزا 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في شهر وواصل صعوده اليوم إلى 52.90 دولار أثناء التعاملات في البورصات الخليجية.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نمو الطلب العالمي على النفط في 2016 بأكبر قدر في ست سنوات مع تباطؤ الإمدادات من خارج منظمة أوبك.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 1.9 بالمئة مع نمو حجم التداول اليومي 58 بالمئة وهو ما يشكل علامة فنية إيجابية.

وارتفع سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تتأثر أرباحها بشدة بأسعار النفط 4.1 بالمئة كما صعدت أسهم ثلاث شركات بتروكيماويات أخرى وكانت من بين أكثر عشرة أسهم تداولا في السوق.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة إلى 3712 نقطة مع صعود حجم التداول لمثليه تقريبا، كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 بالمئة مع صعود سهم الدار العقارية القيادي 2.9 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة مع صعود سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر 4.8 بالمئة وسهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.1 بالمئة.

وتعافت البورصة المصرية – التي شهدت أداء ضعيفا هذا الأسبوع بفعل بيانات ضعيفة لمديري المشتريات وقيام المجموعة المالية-هيرميس بخفض تقييمها للسوق إلى محايد – مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية، وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 1.6 في المائة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.9 بالمئة إلى 7603 نقاط.

دبي.. صعد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 3712 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4589 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 11789 نقطة.

مصر.. صعد 1.6 بالمئة إلى 7355 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5739 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5860 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1269 نقطة.