الحوثي وصالح يقبلان "وساطة أممية" للعودة للتفاوض

عمليات عسكرية للتحالف العربي في اليمن

قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح إن الأمين العام للمؤتمر بعث برسالة خطية إلى الأمم المتحدة.

وأكد في الرسالة الالتزام بالبنود التي اتفق عليها مع المبعوث الأممي وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

من جهتها بعثت جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أبدت فيها استعدادها للالتزام بقرار مجلس الأمن وفق آلية تنفيذية متفق عليها .

وقد أكد الحوثيون والمؤتمر الشعبي في الرسائل على الالتزام بالنقاط السبع التي نوقشت في مسقط كمدخل لاستئناف العملية السياسية .