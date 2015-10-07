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الحوثي وصالح يقبلان "وساطة أممية" للعودة للتفاوض

7/10/2015

عمليات عسكرية للتحالف العربي في اليمن

قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح إن الأمين العام للمؤتمر بعث برسالة خطية إلى الأمم المتحدة 

وأكد في الرسالة الالتزام بالبنود التي اتفق عليها مع المبعوث الأممي وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. 
من جهتها بعثت جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أبدت فيها استعدادها للالتزام بقرار مجلس الأمن وفق آلية تنفيذية متفق عليها 
وقد أكد الحوثيون والمؤتمر الشعبي في الرسائل على الالتزام بالنقاط السبع التي نوقشت في مسقط كمدخل لاستئناف العملية السياسية 
وينص قرار مجلس الأمن ألفان ومئتان وستة عشر على تسليم الحوثيين أسلحتهم والانسحاب من المدن التي سيطروا عليها.
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