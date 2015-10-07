آشتون كارتر: لن نتعاون مع الروس بشأن سوريا

وزير الدفاع الأمريكي – آشتون كارتر

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الأربعاء، إنه لن يكون هناك تعاون عسكري بين بلاده و روسيا في "سوريا" واصفا الاستراتيجية الروسية هناك بأنها "معيبة بشكل مأساوي" إلا أنه لم يستبعد قيام واشنطن بإجراء مناقشات "أساسية وفنية" بشأن سلامة الطيارين الأمريكيين.

وكرر كارتر- خلال زيارة لروما- الاتهامات الأمريكية بأن الضربات الروسية لا تركز على مقاتلي "تنظيم الدولة".

كانت روسيا نفذت ضربات جوية الأسبوع الماضي قالت إنها تستهدف "تنظيم الدولة الإسلامية" إلا أن طائراتها قصفت أيضا جماعات أخرى معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة تقدمت بعدد من المقترحات بينها بروتوكلات للسلامة مثل الحفاظ على مسافة آمنة بين الطائرات الأمريكية والطائرات الروسية واستخدام موجات لاسلكية واحدة لنداءات الاغاثة. وأضافوا أن هذه ستكون مشابهة للإجراءات المتبعة في الطيران المدني.