البث الحي
منوعات

آشتون كارتر: لن نتعاون مع الروس بشأن سوريا

7/10/2015

وزير الدفاع الأمريكي – آشتون كارتر

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الأربعاء، إنه لن يكون هناك تعاون عسكري بين بلاده و روسيا في "سوريا" واصفا الاستراتيجية الروسية هناك بأنها "معيبة بشكل مأساوي"  إلا أنه لم يستبعد قيام واشنطن بإجراء مناقشات "أساسية وفنية" بشأن سلامة الطيارين الأمريكيين.

وكرر كارتر- خلال زيارة لروما- الاتهامات الأمريكية بأن الضربات الروسية لا تركز على مقاتلي "تنظيم الدولة". 

 كانت روسيا نفذت ضربات جوية الأسبوع الماضي قالت إنها تستهدف "تنظيم الدولة  الإسلامية" إلا أن طائراتها قصفت أيضا جماعات أخرى معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة تقدمت بعدد من المقترحات بينها بروتوكلات للسلامة مثل الحفاظ على مسافة آمنة بين الطائرات الأمريكية والطائرات الروسية واستخدام موجات لاسلكية واحدة لنداءات الاغاثة. وأضافوا أن هذه ستكون مشابهة للإجراءات المتبعة في الطيران المدني.

المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)