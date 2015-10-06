ياباني وكندي يفوزان بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2015

الحاصلان على نوبل للفيزياء – ليباني تكاكي والكندي ارثرب -أرشيف

منحت جائزة نوبل الفيزياء للعام 2015 اليوم الثلاثاء إلى الياباني تاكاكي كاجيتا والكندي آرثر ب. ماكدونالد لأعمالهما حول النيوترينو وهي جزئيات أولية.

وقالت لجنة نوبل السويدية في حيثيات قرارها إن العالمين كوفئا "لاكتشافهما تذبذبات النيوترينو التي تظهر أن النيوترينو يتمتع بكتلة" ما يسمح بفهم الآلية الداخلية للمادة ومعرفة أفضل للكون.

يشار إلى أن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم أعلن أمس الأثنين فوز الأيرلندي ويليام سي كامبل والياباني ساتوشي أومورا والصينية يويو تو بجائزة نوبل للطب لعام 2015، وطور الفائزون علاجات أحدثت ثورة في علاج عدد من أكثر الأمراض الطفيلية قسوة.

وقال مجلس نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد في بيان الإعلان عن الجائزة وقيمتها ثمانية ملايين كرونة (960 ألف دولار) "الحائزون على جائزة نوبل لهذا العام طوروا علاجات أحدثت ثورة في علاج عدد من أكثر الأمراض الطفيلية قسوة". وجائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن لهذا العام".

وقال مجلس نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد في بيان الإعلان عن الجائزة وقيمتها ثمانية ملايين كرونة (960 ألف دولار) إن الحائزين على جائزة نوبل لهذا العام طوروا علاجات أحدثت ثورة في علاج عدد من أكثر الأمراض الطفيلية قسوة. وجائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي يعلن عنها للعام الحالي.