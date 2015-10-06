وزير الدفاع التركي: قطر دولة مهمة في الشرق الأوسط

انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر الـ 19 لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا فائقة التطور برعاية أمير قطر، تحت شعار "تطوير التعاون المستدام في التكنولوجيا فائقة التطور والصناعات الدفاعية".

وفي كلمته الافتتاحية قال نايل أولباك، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك إن قطر تمكنت خلال السنوات الخمس الأخيرة من رفع مستوى دخلها القومي بمقدار الضعفين، مشيرا أن هذا المنتدى خطوة على طريق تطوير مشروعات النهضة المدنية المشتركة لكل من تركيا وقطر.

وأضاف أولباك أن المسلمين ظلوا على مدى فترة طويلة بعيدين عن التكنولوجيا والعلم وهذا ما قررنا أن نضع حدا له، مشيراً أن ما يبذله المسلمون في قطاع التكنولوجيا والاختراعات ضعيف ، فالمسلمون ينتشرون في 57 دولة على مستوى العالم , فيما لا تتعدى مخترعاتهم نسبة 6 % فقط من الاختراعات في العالم.

وأشار أن تركيا تمكنت مؤخرا من تصدير التكنولوجيا في أكثر من مجال بما فيها المجالات الدفاعية والأسلحة وقطاع الطيران.

من جانبه قال حمد بن علي العطية، وزير الدولة لشئون الدفاع القطري، أن قطر عقدت العزم على مواكبة التطورات السريعة والتفاعل الايجابي مع التكنولوجيا الجديدة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات العميقة بين تركيا وقطر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وخلق فرص تعاون في القطاعات ذات الصلة والتبادل في مجال الصناعات الدفاعية فائقة التطور.

وقال وجدي كونولي، وزير الدفاع التركي، إن قطر أصبحت دولة مهمة في الشرق الأوسط، وفي السنوات الأخيرة أظهرت دورها القوي في حل النزاعات في المنطقة وأصبحت دولة نموذجية بسياستها وبما كونته من صداقات مع دول مجاورة، مشيدا بالسياسات القطرية في حرصها على مبادئ السلام والتعاون المستدام، مشيرا إلى أن قطر هي الدولة الأولى التي تستضيف هذا المؤتمر خارج تركيا.