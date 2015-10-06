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مقتل 15 من التحالف والمقاومة اليمنية بهجمات بعدن

6/10/2015

قالت وكالة أنباء الإمارات إن 15 جنديا من قوات التحالف والمقاومة الشعبية قتلوا بثلاثة انفجارات ناجمة عن هجمات صاروخية استهدفت فندقا يقيم فيه أعضاء الحكومة اليمنية وموقعا عسكريا في عدن، في حين لم يصب أحد من أعضاء الحكومة بأذى.

وقالت الوكالة الإماراتية نقلا عن مصادر مطلعة وشهود عيان إن "عمليات الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي صالح "الإجرامية" التي استهدفت مقر الحكومة اليمنية اليوم وعددا من المقار العسكرية أدت إلى استشهاد 15 من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية."

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن أيا من أعضاء الحكومة لم يصب بأذى في القصف الذي استهدف فندق القصر في عدن الذي تتخذه الحكومة مقرا مؤقتا لها، وهو ما أكده وزير الشباب والرياضة نايف البكري.

واتهم بادي الحوثيين باستهداف الفندق بثلاثة صواريخ أطلقت من خارج مدينة عدن وليس من داخلها، حسب تعبيره.

من جانبها، نقلت صحيفة "عدن الغد" عن رئيس الحكومة خالد بحاح عقب الهجوم أنه مصرّ على البقاء في المدينة.

ودانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم، ولمحت إلى أن من نفذه هم مقاتلو الحوثي وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وقال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة على تويتر إن الحوثيين "يخوضون معركة خاسرة وإن دورهم تم اختزاله بالتراجع على الأرض ومحاولة الإضرار عبر الألغام والكمائن والصواريخ".

وتحرس الفندق قوات من الإمارات التي تشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يسعى لإنهاء سيطرة الحوثيين على اليمن وإعادة هادي لممارسة مهام سلطته من العاصمة صنعاء.

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