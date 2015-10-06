معجزة.. إعادة رأس رضيع بعد فصلها أثناء حادث

الرضيع بعد إجراء العملية-ديجيتال جورنال

تمكن أطباء من إعادة رأس رضيع عمره 16 شهراً إلى عنقه، بعد أن انفصل جراء حادث سير، في إجراء أقرب إلى أن يوصف بالمعجزة الطبية.

وكان الطفل "جاكسون تايلور" برفقة أمه وأخته – ذات الـ9 أعوام – مسافرين على متن سيارة العائلة، حين وقع الاصطدام بسيارة أخرى سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة، وفق ما ذكر موقع "ديجيتال جورنال".

وتسببت قوة الحادث، الذي حصل في بريزبن عاصمة ولاية كوينزلاند على ساحل استراليا الشرقي، بفصل رأس الرضيع عن عنقه، قبل أن يتمكن فريق من الجراحين من إعادة الرأس مكانها وتثبيتها خلال عملية طوارئ استغرقت 6 ساعات.

وقاد الفريق الطبي الجراح، غيف أسكين، شيخ جراحي العمود الفقري كما يطلق عليه، الرائد في حقل هذه الجراحات الدقيقة، وهو الجراح الرئيسي في تلك العملية الحساسة.

وثبّت "أسكين" رأس الرضيع، مستخدماً أسلاكاً وجزءًا صغيراً من أحد أضلع الطفل.. ووصف الجراح هذه العملية المعقدة بأنها أسوأ إصابة رآها في حياته وأصعب جراحة شهدها على الإطلاق.

وأضاف أن نجاح العملية يعطي أملاً لإنقاذ أطفال كثيرين من الموت، ومن المتوقع عودة الرضيع جاكسون إلى منزله في غضون أيام قليلة لكنه سيظل مردتياً "الهالة" فوق رأسه لمدة 8 أسابيع أخرى.

وعبر والدي الرضيع، أندرو وريلايا تايلور، عن امتنانهما لنجاح العملية التي تداولت أخبارها 7 صحف كبرى ووصفتها بالمعجزة.