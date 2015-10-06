متى تعطي الأسرة طفلها مصروفه النقدي؟

متى نعطي الطفل مصروفه النقدي؟ وكيف نستخدم المصروف في بناء شخصيته ونموه الاجتماعي؟ تساؤلات تناولها برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر".

وقالت ريما محسن خبيرة التربية, إن الهدف من إعطاء المصروف للطفل هو إنشاء علاقة بين الطفل والمال, مشيرة إلى أن السن المناسبة لإعطاء المصروف هو 6 سنوات.

وأوضحت محسن خلال مشاركتها فى برنامج "ساعة صباح" أن المصروف يبني شعورا بالإستقلالية والاعتماد على النفس لدى الطفل, كما يجعلة قادرا على إدارة المال وتطويره والتكيف والعيش فى حدود إمكانياته, لافتة إلى أن المصروف يكسب الطفل قيما تربوية ومهارات حياتية إذا استخدمه بطريقة جديدة وصحية, كما يكسبه عدة مفاهيم مثل الرضى والقناعة.

ونبهت إلى ضرورة على عدم إعطاء الطفل مصروفا بشكل مفرط, لافتة إلى أنه من الضروري تحديد مبلغ ثابت لشراء احتياجاته لتجنبه الإسراف, كما أكدت على ضرورة الحوار مع الأبناء فى كل مايخصهم وليس فى المصروف فقط.

وأكدت محسن على أهمية التوازن بين شعور الطفل بأحقية المصروف والتمنى له, مشيرة إلى أن نوع وشكل المصروف يختلف من طفل لأخر على حسب المدرسة أو شخصية الطفل.