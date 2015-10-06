ما هي الدول التي يحصل مواطنوها على حق اللجوء لألمانيا؟

الشرطة الهنجارية تتصدى للاجئين سوريين – الفرنسية

إذا كنت تريد الحصول على صفة لاجئ في ألمانيا يجب عليك أن تكون منحدرا من بلاد معينة، حيث يقسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين البلدان القادم منها طالبوا اللجوء إلى ثلاث مجموعات تتنوع فرصتهم في الحصول على صفة لاجئ.

وبحسب تقرير لموقع "دويتش فيله" الألماني فإن القادمون من سوريا فرصتهم كبيرة جدا في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، حيث إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يستخدم مصطلح "نسبة الحماية"، وهو يرمز لنسبة حصول أشخاص من بلد معين على اللجوء السياسي أو صفة الحماية أو الإقامة لوجود موانع ترحيل، نسبة الحماية تبلغ 100 بالمائة تقريبا في أوساط السوريين، حيث تتصدر سوريا بذلك الإحصائيات وبفارق كبير عن بقية الدول.

أيضا العراقيون لديهم فرص جيدة للاعتراف بهم كلاجئين، لوجود حرب في بلادهم كما هو الحال مع سوريا، نسبة الحماية للعراقيين تناهز التسعين بالمائة بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ثم تأتي إريتريا بنسبة حماية تبلغ ثمانين بالمائة، وذلك لأن الحكومة هناك تعتبر من أكثر الحكومات قمعا لمواطنيها.

ذكر التقرير أن السوريي والإريتريين موما، وأتباع بعض الأقليات في العراق مثل المسيحيين والمندائيين والإيزيديين، لم يعودوا بحاجة لشرح أسباب نزوحهم في مقابلة شفهية، وإنما يكفي أن يقدموا طلب لجوء خطي، كي يتم تسريع الإجراءات، ولكن يستثنى من ذلك الأشخاص الذين يوجد شك مبرر حول هويتهم، أو أن تكون هناك دولة أخرى تنظر بشأن لجوئهم، أو أن يتعذر إثبات أنهم بوضع يستحق منحهم اللجوء.

هناك عدد من الدول الآخرى يمنح سكانها اللجوء بنسبة متوسطة نسبيا، حيث يجب إثبات أحقية الحصول على اللجوء بشكل فردي، أي أنه ليس كل شخص من هذه الدول يمنح اللجوء، حتى ولو كان النظام السياسي في دولة ما غير مستقر أو مثير للمشاكل، من بين دول هذه المجموعة تبرز أفغانستان مثلا، "نسبة الحماية" للأفغان تبلغ 40 بالمائة، تليها مع فارق كبير باكستان (12 بالمائة) ، ثم نيجيريا (6 بالمائة)، وهناك الكثير من الدول يمكن تصنيفها ضمن هذه المجموعة، لأن عدد طلبات اللجوء من مواطنيها قليلة.

أما مواطنو دول غرب البلقان ففرصهم شبه معدومة للاعتراف بهم كلاجئين في ألمانيا، ورغم ذلك فإن مواطني تلك الدول هم من أكثر المتقدمين بطلبات للجوء، ومن هذه الدول نذكر ألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا، حيث الحكومة الألمانية أعلنت دول صربيا ومقدونيا والبوسنة على أنها "دول آمنة".

كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لديها قائمتها الخاصة بشأن "الدول الآمنة"، ولكن المفوضية الأوروبية ترغب بوضع قائمة موحدة تلتزم بها كل دول الاتحاد، وضمن هذه القائمة يجب أن تكون كل الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي: وهي دول غرب البلقان الستة إضافة لتركيا، ولكن رئيس المفوضية جان كلود يونكر صرح بأنه "لا يمكن فرض حرمان شامل من حق اللجوء" لمواطني تلك الدول، في ألمانيا من يثبت بأنه يستحق اللجوء من تلك الدول، فيتم منحه ذلك، ولكن تبقى فرصهم محدودة، واحتمال ترحيلهم كبير.