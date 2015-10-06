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فيديو .. قطر تطلق رحلة بحرية إلى الهند إحياءً للتراث

6/10/2015

بعد مرور ما يزيد على 60 عاما منذ توقف الرحلات التجارية البحرية من منطقة الخليج إلى الهند دشنت قطر أمس الاثنين (5 أكتوبر) رحلة بحرية جديدة تحت اسم "فتح الخير 2″لإحياء التراث على غرار رحلات القطريين القدماء التجارية البحرية لكسب أرزاقهم.

نظم الرحلة مؤسسة الحي الثقافي ( كتارا ) وهي ثاني رحلة بعد رحلة العام الماضي"فتح الخير 1″ حول دول الخليج ومن المقرر أن تستغرق الرحلة نحو 45 يوما.

وجذبت "رحلة فتح الخير 1" -التي نُظمت العام الماضي وجابت عدة دول حول الخليج -الشبان القطريين الذين رغبوا في تجربة حياة أسلافهم.

وحضرت فرقة غناء شعبية حفل تدشين الرحلة الجديدة وأدت أغنيات شعبية كان القطريون يغنونها فيما مضى قبيل انطلاق رحلاتهم البحرية للغوص أو الصيد أو التجارة.

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