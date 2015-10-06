فيديو ..آراء جمهور الأهلي المصري بعد إقالة مبروك

تباينت ردود أفعال جمهور نادي الأهلي المصري حول قرار مجلس إدارة النادي بإقالة الجهاز الفني للفريق بعد الهزيمة أمام أورلاندو الجنوب أفريقي في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبينما رحب عدد من مشجعي الفريق بالقرار، رأى آخرون أنه كان يجب إعطاء فرصة أخرى للجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك.

وكان النادي الأهلي أعلن الاستغناء عن الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك وتعيين عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" لقيادة الفريق بشكل مؤقت في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم الأسبوع المقبل، حسبما أفاد موقع النادي الرسمي على الإنترنت، أمس الاثنين.

وقال الأهلي في بيان "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي توجيه الشكر لعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة فتحي مبروك، وتكليف عبد العزيز عبد الشافي بالإدارة الفنية والإدارية للفريق حتى مباراة السوبر المحلية المحدد لها يوم 15 أكتوبر الجاري في الإمارات."

ويأتي الاستغناء عن الجهاز الفني الحالي، بعد سلسلة من الخسائر التي مني بها الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وخسر الأهلي 4-3 على أرضه أمام أورلاندو بايرتس، الأحد، في إياب قبل نهائي كأس الاتحاد الإفريقي ليخفق في مواصلة مشوار الدفاع عن لقبه بعد هزيمته 1-صفر أيضا في مباراة الذهاب أمام منافسه من جنوب إفريقيا.

وكانت هذه الهزيمة الثالثة على التوالي للأهلي تحت قيادة مبروك بعدما خسر 2-صفر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر بعد عرض متواضع.

وستقام مباراة السوبر المصرية في الإمارات يوم 15 أكتوبر الجاري بين الزمالك بطل الثنائية المحلية والأهلي وصيفه في الدوري والكأس.