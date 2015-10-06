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عباس: لا نريد تصعيدا عسكريا و لا أمنيا مع إسرائيل

6/10/2015

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الثلاثاء، إنه لا يريد تصعيدا عسكريا ولا أمنيا مع إسرائيل وذلك بعد أيام من مواجهات دامية استشهد فيها أربعة فلسطينيين وقتل أربعة إسرائيليين.

وقال عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مكتبه "نحن نقول لهم لا نريد تصعيدا عسكريا ولا أمنيا بيننا وبينكم. لا نريد."

وأضاف قائلا "هذا قلناه بالفم المليان وكل تعليماتنا إلى أجهزتنا وإلى تنظيمنا وإلى شبابنا وإلى جماهيرنا: نحن لا نريد التصعيد."

وتواصلت الثلاثاء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أكثر من موقع في الضفة الغربية.

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