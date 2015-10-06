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صندوق النقد يجدد توقعاته بانخفاض النمو العالمي

6/10/2015
لوجو صندوق النقد

جدد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء  توقاعته بانخفاض النمو العالمي للمرة الثانية هذا العام  بسبب أزمة الاقتصاد الصيني  و ضعف أسعار السلع الأولية ولافتا إلى الحاجة إلى سياسات تهدف لزيادة الطلب.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 بالمئة هذا العام و3.6 بالمئة في 2016 . وتأتي التوقعات الجديدة منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يوليو/تموز الماضي وأقل من توقعاته في أبريل/نيسان بمقدار 0.4 و0.2 نقطة مئوية على الترتيب.
 
ويأتي الهبوط بعدما خفضت بنوك مركزية في اقتصادات صناعية رئيسية أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وأنفقت نحو سبعة تريليونات دولار على برامج للتيسير الكمي في السنوات السبع التي اعقبت الأزمة المالية العالمية.

 ورغم هذه الإجراءات فإن نمو الاستثمار والإنتاجية لا يزال دون مستوياتها قبل الأزمة وهناك تراجع في طلب المستهلكين.
 
كما  توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.6 بالمئة في 2015 و2.8 بالمئة في 2016 ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 1.5 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب واليابان 0.6 و1.0 بالمئة. بينما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.8 بالمئة هذا العام وإلى 6.3 بالمئة في 2016.

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