دودة تحل أزمة بيئية عالمية بسبب البلاستيك!

صورة أرشيفية لأحد الديدان

توصل علماء في جامعات ستانفورد في دراسة مشتركة مع باحثين صينيين إلى أن دود الطعام قادر على التهام أنواع عديدة من البلاستيك وخاصة النوع المعروف بالستيروفوم الذي يستخدم كثيراً في مجال الأطعمة والمشروبات .

وقال العلماء إن أمعاء دود الطعام تحتوي على نوع من البكتيريا قادر على تحليل وتحويل البلاستيك إلى غذاء، ولاحظوا أن الدود الذي تغذى على البلاستيك كان سليماً ومعافى مثله مثل الدود الذي تغذى على مخلفات غذائية.

ويعتبر هذا الكشف العلمي حلاً واعداً لمشكلة المخلفات البلاستيكية التي تسبب الضرر الأكبر للبيئة وخاصة البيئة البحرية. ويقول العلماء إن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والاكتشاف لمعرفة كيفية استخدامه على نطاق واسع.