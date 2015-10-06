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دودة تحل أزمة بيئية عالمية بسبب البلاستيك!

6/10/2015
صورة  أرشيفية لأحد الديدان

توصل علماء في جامعات ستانفورد في دراسة مشتركة مع باحثين صينيين إلى أن دود الطعام قادر على التهام أنواع عديدة من البلاستيك وخاصة النوع المعروف بالستيروفوم الذي يستخدم كثيراً في مجال الأطعمة والمشروبات .

وقال العلماء إن أمعاء دود الطعام تحتوي على نوع من البكتيريا قادر على تحليل وتحويل البلاستيك إلى غذاء، ولاحظوا أن الدود الذي تغذى على البلاستيك كان سليماً ومعافى مثله مثل الدود الذي تغذى على مخلفات غذائية.

ويعتبر هذا الكشف العلمي حلاً واعداً لمشكلة المخلفات البلاستيكية التي تسبب الضرر الأكبر للبيئة وخاصة البيئة البحرية. ويقول العلماء إن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والاكتشاف لمعرفة كيفية استخدامه على نطاق واسع.

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