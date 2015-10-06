دراسة: ثلث أنواع الصبار معرض للانقراض

نبا ت الصبار_ أرشيف

أعلن علماء أمس الاثنين أن نحو ثلث نباتات الصبار في العالم يواجه خطر الاندثار بسبب مخاطر منها التجارة غير المشروعة وانتشار المزارع في المناطق القاحلة, الأمر الذي يجعل هذا النبات من أكثر الأنواع عرضة للانقراض.

وقالت باربره غوتش المشرفة على هذه الدراسة فيما يتعلق بهذه النتائج التي توصل إليها فريق دولي من الباحثين "نحن في غاية الاندهاش أن نجد مثل هذه النسبة المرتفعة من أنواع الصبار المهددة بكثير من الأخطار".

وأوضحت الدراسة أن 31 في المئة من 1478 نوعا من الصبار جرى تقييمها على شفا الاندثار وهي نسبة مرتفعة إذا قورنت بالنسبة المقابلة لانقراض الثدييات والبالغة 25 في المئة أو 12 في المئة للطيور.

يتراوح طول نبات الصبار من سنتيمتر واحد إلى 19 مترا ويقتنى لألوان زهوره البديعة فيما تحظر معاهدة دولية الاتجار في أنواع معينة من هذا النبات.

ووصفت انغر اندرسن المدير العام للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي وضع قائمة حمراء بأنواع الصبار المهددة بالانقراض هذه النتائج بأنها تبعث على القلق.

وقالت إنهم يؤكدون أن حجم التجارة غير المشروعة في الأنواع البرية أكبر بكثير مما كنا نعتقد من قبل". وتعمل غوتش أيضا لدى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وقالت الدراسة إن الماشية التي ترعى في المناطق الجافة وانتشار مزارع غير رسمية للصبار علاوة على التوسع في المشروعات العمرانية من بناء طرق تهدد أماكن معيشة النبات في الأمريكتين من تشيلي واوروغواي إلى المكسيك والولايات المتحدة.

وقال العلماء في دورية (نيتشر بلانتس) إن معظم أصناف الصبار تنمو في الأمريكيتين باستثناء نوع واحد يزرع في إفريقيا ومدغشقر وسريلانكا.

والصبار خامس مجموعة سواء كانت نباتية أو حيوانية تعتبر أكثر عرضة للانقراض بعد مجموعة نباتات السيكاد المدارية الشبيهة بالنخيل ثم البرمائيات والشعاب المرجانية والصنوبريات.