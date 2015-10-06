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حمدان: على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

6/10/2015

قال أسامة حمدان، مسئول العلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن ما يجري في فلسطين الأن هو محاولة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأضاف حمدان خلال مداخلة  هاتفية على "الجزيرة مباشر" أن الاحتلال يفرض واقعا جديدا في المسجد الأقصى بتقسيمه زمانيا ومكانيا، لذا يجب تصعيد دور المقاومة حيال الانتهاكات الممنهجة في المسجد الأقصى.

وأكد القيادي بحركة حماس أن السلطة الفلسطينية أمام فرصة تاريخية للانحياز للقضية الفلسطينية وذلك بالتخلص من التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشيرا أن اتفاقية أوسلو ما هي إلا تقويض للقضية الفلسطينية والتنسيق الأمني يصب في صالح غطرسة الاحتلال.

كما أكد على أن الشعب الفلسطيني أمام انتفاضة جديدة ولن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي، وأشار إلى أن العدوان الذي يتم الان في القدس لن يستطيع  العدو الإسرائيلي تحمل نتائجه.

وشدد حمدان على أهمية تكوين جبهة عالمية بمساندة مؤسسات حقوقية لتكوين ضغط أممي على الاحتلال ومناصريه، مشيرا إلى أن أي فعل من طرف الأمة العربية والإسلامية سيكون له تأثير على صانع القرار "الصهيوني".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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