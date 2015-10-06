بالفيديو.. مَن قائد حرب أكتوبر في نظر المصريين؟!

السادات .. عبد الناصر .. مبارك .. الشاذلي .. إسماعيل .. كانت تلك هي أبرز الإجابات لعينة من المصريين رداً على تساؤل "الجزيرة مباشر": "من قائد حرب أكتوبر؟".

فبعض المصريين أقروا بأن الرئيس الراحل أنور السادات هو بطل الحرب والسلام، ومنهم من أجاب بأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو قائد حرب 6 أكتوبر 1973.

بينما أجاب البعض الآخر بأن الفريق سعد الدين الشاذلي هو قائد الحرب حيث كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية آنذاك.

ومنهم من نسب قيادة الحرب للمشير أحمد إسماعيل الذي كان وزيراً للحربية أثناء حرب أكتوبر.

وبعضهم قال إن قائد الحرب كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

ورداً على تساؤل: "لو أنك القائد .. ماذا كنت ستفعل بعد الحرب؟" وجاءت معظم الإجابات مؤيدة لمعاهدة السلام.

وبعض الإجابات ركزت على إعادة تنظيم أحوال البلد وإعمارها ونشر الوعي والقضاء على الإرهاب والمخدرات.

وإجابات أخرى ركزت على أنه كان من المفترض التقارب بشكل أكبر مع القوى العربية التي دعمت مصر في حرب أكتوبر بحرب البترول بدلاً من التخلي عنها والارتماء في حضن أمريكا التي يرونها سببا رئيسيا في معاناة المصريين الآن.