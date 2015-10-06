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انفجارات في مقر الحكومة اليمنية بـ"عدن"

6/10/2015

وقع انفجاران عنيفان صباح اليوم (الثلاثاء) في محيط فندق القصر بعدن حيث يقيم أعضاء الحكومة اليمنية، وسمع دوى انفجار ثالث بمنطقة البريقة.

وقال مراسل الجزيرة إن أعمدة الدخان الناجمة عن الانفجارات شوهدت من مسافات بعيدة , وهرعت سيارات الإطفاء والاسعاف الى موقع الانفجار. 

وقال مصدر عسكري يمني للجزيرة إن الانفجارات نجمت عن ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه مقري الحكومة والقيادة العسكرية في عدن.

كما أكد مصدر حكومي أن أيا من أعضاء الحكومة لم يُصب بأذى. 

في الشأن اليمني أيضاً، أفاد مراسل الجزيرة في مأرب, بأن المقاومة الشعبية والجيش الوطني دخلا منطقة الزور, في مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين في المحافظة, بعد اشتباكات دامية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأكد مراسل الجزيرة أن المقاومة والجيش الوطني استعادا مناطق الفاو، ومأرب القديمة، ومفرق سد مأرب، وبلاد الأشراف من الحوثيين.

وأضاف أن المقاومة سيطرت على موقع الطلعة الحمراء, وهو من أهم المواقع العسكرية على طريق مديرية صرواح.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاومة اليمنية والجيشَ الوطني سيطرا على معسكر كوفل في صرواح بدعم من التحالـف.

وفي تعز، أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 23 وإصابة نحو 17 آخرين من أفراد مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع على صالح جراء غارات لطيران التحالف على عدة مناطق في تعز.

وأضاف أن المقاومة الشعبية في تعز سيطرت على عدة مواقع قرب قصر الشعب بالمدينة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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