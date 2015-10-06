الناتو: انتهاك روسيا لأجواء تركيا "لم يكن عرضيا"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إن هناك حشدا كبيرا لقوات روسية فى سوريا بينها قوات برية , مشيرا إلى أن الحلف يستخدم قنوات اتصال عسكري مع روسيا للتعبير عن بواعث القلق بشان خرق المجال الجوي التركي.

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل أن انتهاك روسيا للمجال الجوي التركي "لم يكن عرضيا" في اشارة إلى حادثين وقعا في نهاية الأسبوع الماضي بين طائرات حربية روسية وتركية قرب الحدود السورية.

كما أعرب عن قلقه من التحرك العسكري الروسي فى سوريا , لافتا إلى أن حلف الناتو عبر عن تضامنه مع تركيا ضد أى انتهاكات من قبل القوات السورية , مضيفا أن الحلف نشر ا بطاريات صواريخ باتريوت فى تركيا تحسبا لأى هجمات صاروخية تأتى من روسيا".

وأشار إلى أنه تم إرسال طائرات بدون طيار إلى مقر الحلف بإيطاليا لتأمين حدود دوله الجنوبية.

من جهة آخرى المبعوث الروسي لدى حلف شمال الاطلسي إن التحالف العسكري الغربي يستغل حادث التوغل العارض لطائرة روسية في المجال الجوي لتركيا لتشويه أهداف الحملة الجوية التي تنفذها موسكو في سوريا.

وأضاف المبعوث الكسندر جروشكو قائلا "الانطباع هو أنه يجري استغلال الحادث الذي وقع في المجال الجوي التركي من أجل توريط حلف شمال الأطلسي كمنظمة في الحملة الإعلامية الغربية لتشويه أهداف العملية التي ينفذها سلاح الجو الروسي في سوريا."