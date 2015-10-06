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الشايجي: غارات روسيا تمهيد لعمليات برية دعما للأسد

6/10/2015

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور عبد الله الشايجي، إنه بات من الواضح أن الغارات الروسية على سوريا تستهدف مواقع للمعارضة السورية المعتدلة.

وأضاف الشايجي في تصريحات خاصة للنافذة المسائية بقناة "الجزيرة مباشر" أن هناك فرق كبير بين الغارات التي يشنها التحالف الدولي والغارات الروسية، لافتا إلى أن التحالف يضم ستين دولة بقيادة الأمم المتحدة ولا يستهدف المعارضة المعتدلة على النقيض من الغارات الروسية التي تتم بدون تنسيق مع الأطراف الأخرى وتستهدف جميع الفصائل بما فيها فصائل المعارضة السورية المعتدلة.

وتوقع الشايجي قيام القوات الموالية للنظام السوري بعمليات برية ضد المعارضة خلال الفترة المقبلة وسط غياب موقف عربي واضح من الغارات الروسية على سوريا، على حد قوله.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت قائلا:" هناك صراع أمريكي روسي مسرحه الآن سوريا التي تغرق في مستنقع جديد وسط تغيرات في اللعبة السياسية والعسكرية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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