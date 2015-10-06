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الذهب يستقر مع تراجع سعر الدولار

6/10/2015

استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع  تراجع سعر الدولار وذلك بعد صدور بيانات ضعيفة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار بعض الشكوك بشأن احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 0.2 بالمئة إلى 1137.45 دولارا للأوقية (الأونصة) .

وارتفع بنسبة  2.2 بالمئة مسجلا أكبر زيادة له في يوم واحد منذ 15 يناير الماضي.

بينما هبط الدولار بنسبة  0.2 %  ، كما  شهدت الأسهم الأوربية هبوطا بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفعت الفضة 0.2 %  إلى 15.67 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 916.75 دولارا للأوقية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات عند 888 دولارا للأوقية الجمعة الماضية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 694 دولارا للأوقية.

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